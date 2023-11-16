YouTube разрешит пользователям создавать музыку с помощью искусственного интеллекта

Первая функция, Dream Track, уже запущенная несколькими авторами на платформе Shorts, которая предназначена для автоматического создания коротких 30-секундных музыкальных треков в стиле известных исполнителей.

Функция может подражать девяти различным исполнителям, которые решили сотрудничать с YouTube в ее разработке. YouTube также демонстрирует новые инструменты, позволяющие генерировать музыкальные треки на основе гула.

Начиная с сегодняшнего дня 9 артистов, включая Алека Бенджамина, Чарли Пута, Charli XCX, Деми Ловато, Джона Ледженда, Papoose, Sia, T-Pain и Troye Sivan, которые решили сотрудничать в этом эксперименте и формировать будущее ИИ в музыке.

Достаточно будет пользователю ввести идею в подсказку и выбрать исполнителя, который появится в карусели, чтобы создать оригинальный саундтрек к Shorts с голосом этого исполнителя, сгенерированным искусственным интеллектом, который автор сможет использовать в своих Shorts.

Искусственный интеллект в YouTube

Ранее в YouTube заявили, что компания тестирует автоматический дубляж видео на разных языках. Сейчас компания работает над функцией совместно с командой Aloud – сервиса дубляжа на базе искусственного интеллекта.

Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просмотреть и редактировать. Затем он переводит и делает дубляж. Пока новый инструмент поддерживает только английский, испанский и португальский языки, но в будущем их будет больше.

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