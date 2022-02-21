Youtube додав індикатор для прямих трансляцій

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizchina .

Завдяки індикатору, користувачам буде простіше знайти канали, які ведуть пряму трансляцію.

Індикатор представлений у формі кільця зі словом "Live" навколо зображення профілю каналу. Досить натиснути на іконку, щоб вас автоматично підключило до прямої трансляції.

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum — Neal Mohan (@nealmohan) February 18, 2022

Водночас, як і функція, так і оформлення можуть здатися знайомими, оскільки дана можливість вже давно використовується на трансляціях TikTok або ж Instagram.

Втім, недавній розділ з короткими відео підтверджує, що Youtube продовжує черпати натхнення у своїх конкурентів.