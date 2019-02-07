В Йоркширі в житловому будинку стався вибух газу, є постраждалі

Через вибух газу постраждали три людини

В британском Йоркшире по меньшей мере три человека пострадали в среду вечером в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror.

Как сообщается, взрыв произошел вечером. Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Спасательная операция, в которой задействованы пожарные, медики, а также вертолет полиции, продолжается. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на северо-западе Лондона (Великобритания) произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента погибла женщина.

В двухэтажном здании произошел взрыв газа. В результате обрушилась часть здания, после чего возник пожар. На данный момент известно о гибели пожилой женщины, пожарным удалось спасти троих человек.