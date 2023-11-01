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Иордания отозвала посла из Израиля

Амман, Среда 01 ноября 2023 17:06
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Иордания отозвала посла из Израиля Фото: Иордания отозвала посла из Израиля (flickr by Rafael Medina)
Автор: Иван Носальский

Иордания приказала своему послу вернуться из Израиля из-за того, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в Секторе Газа.

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Иордании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В министерстве подчеркнули, что посол вернется в Тель-Авив только в том случае, если Израиль прекратит войну в Секторе Газа и положит конец "гуманитарному кризису, который он вызвал".

При этом, как добавили в ведомстве, посол Израиля в Иордании, который покинул страну две недели назад, сможет вернуться на таких же условиях.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. В ее рамках на прошлой неделе начался ввод войск на территорию Сектора Газа.

Согласно последним данным, израильские военные уже ведут бои с боевиками ХАМАС в тоннелях под Сектором Газа.

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