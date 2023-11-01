Иордания отозвала посла из Израиля
Иордания приказала своему послу вернуться из Израиля из-за того, что ЦАХАЛ начал наземную операцию в Секторе Газа.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Иордании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В министерстве подчеркнули, что посол вернется в Тель-Авив только в том случае, если Израиль прекратит войну в Секторе Газа и положит конец "гуманитарному кризису, который он вызвал".
При этом, как добавили в ведомстве, посол Израиля в Иордании, который покинул страну две недели назад, сможет вернуться на таких же условиях.
Наземная операция Израиля
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали мирных жителей.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. В ее рамках на прошлой неделе начался ввод войск на территорию Сектора Газа.
Согласно последним данным, израильские военные уже ведут бои с боевиками ХАМАС в тоннелях под Сектором Газа.
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