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Сибига призвал ООН ограничить право вето в отношении геноцида и военных преступлений

Четверг 26 июня 2025 13:19
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Сибига призвал ООН ограничить право вето в отношении геноцида и военных преступлений Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В 80-ю годовщину подписания Устава ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество не ограничиваться декларациями, а защищать международное право конкретными действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги, которое он сделал в соцсети Х.

"80 лет назад был подписан Устав ООН, чтобы обеспечить мир и достоинство для всех. Чтобы гарантировать, что ни одна нация не пострадает от неспровоцированной агрессии", - напомнил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина стояла у истоков Организации Объединенных Наций, а сегодня защищает ее основы на передовой - через сопротивление, дипломатию и решимость народа.

Сибига подчеркнул, что война России - это не только нападение на Украину, но и прямая атака на принципы, на которых построена система международной безопасности.

"Граница Украины - это граница международного права", - заявил он.

Сибига подчеркнул, что Устав ООН не разрушен, но его предают. И прежде всего - Россия, которая, несмотря на грубые нарушения международного права, до сих пор занимает постоянное место в Совете безопасности ООН.

"В эту годовщину мы не празднуем. Мы призываем все миролюбивые государства-члены ООН защищать Устав не словами, а действиями", - подчеркнул министр.

Украина как страна-основатель Организации выступает за реформу ООН. Одним из главных изменений должно стать ограничение права вето в случаях агрессии, геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

"Международное право должно быть законом, а не декларацией", - резюмировал Сибига.

Устав ООН

Это международный документ Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года в Сан-Франциско и действующий с 24 октября того же года. Его цель - обеспечение международного мира и безопасности, развитие дружественных отношений между государствами, уважение прав человека и соблюдение международного права.

В документе закреплены ключевые принципы: суверенное равенство государств, мирное разрешение конфликтов, запрет силы в международных отношениях и невмешательство во внутренние дела стран. Украина является одним из государств-основателей ООН и участвовала в подписании Устава. Он остается основой современного международного правопорядка.

РБК-Украина уже сообщало, что Устав ООН не запрещает стране, которая обороняется от вооруженной агрессии, "проецировать силу" на территорию врага, если это соответствует международному праву.

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ООН Андрей Сибига
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