Сибига призвал ООН ограничить право вето в отношении геноцида и военных преступлений

В 80-ю годовщину подписания Устава ООН министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество не ограничиваться декларациями, а защищать международное право конкретными действиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги, которое он сделал в соцсети Х .

"80 лет назад был подписан Устав ООН, чтобы обеспечить мир и достоинство для всех. Чтобы гарантировать, что ни одна нация не пострадает от неспровоцированной агрессии", - напомнил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина стояла у истоков Организации Объединенных Наций, а сегодня защищает ее основы на передовой - через сопротивление, дипломатию и решимость народа.

Сибига подчеркнул, что война России - это не только нападение на Украину, но и прямая атака на принципы, на которых построена система международной безопасности.

"Граница Украины - это граница международного права", - заявил он.

Сибига подчеркнул, что Устав ООН не разрушен, но его предают. И прежде всего - Россия, которая, несмотря на грубые нарушения международного права, до сих пор занимает постоянное место в Совете безопасности ООН.

"В эту годовщину мы не празднуем. Мы призываем все миролюбивые государства-члены ООН защищать Устав не словами, а действиями", - подчеркнул министр.

Украина как страна-основатель Организации выступает за реформу ООН. Одним из главных изменений должно стать ограничение права вето в случаях агрессии, геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

"Международное право должно быть законом, а не декларацией", - резюмировал Сибига.