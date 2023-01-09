Лидер сборной Украины пропустит еще три топ-старта в биатлоне: вероятная дата возвращения
Процесс восстановления биатлониста Дмитрия Пидручного затягивается. Он пропустит минимум два следующих этапа Кубка мира 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
31-летний биатлонист восстанавливается после хирургического вмешательства. В конце декабря опытному украинцу прооперировали травмированное колено.
Пидручный будет находиться на реабилитации в Австрии до 29 января. Это автоматически делает невозможным его участие в трех стартах – двух этапах Кубка мира (Рупольдинг и Антхольц) и чемпионате Европы в немецком Арбере. Биатлонист запланировал возвращение на чемпионат мира-2023 в Оберхофе (8-19 февраля).
"Но все будет согласно рекомендациям врачей. Форсировать ничего не собираюсь, буду отталкиваться от того, как все будет складываться: здоровье и мои возможности", – рассказал Пидручный, отреагировав на слова старшего тренера сборной Юрия Санитры о возвращении к ЧМ-2023.
В нынешнем сезоне украинец выступил только на первом этапе Кубка мира в Контиолахти. На финской земле он принял участие в эстафете и обострил повреждения. Пидручный пропустил этапы в Хохфильцене, Анси и Поклюке.
К слову, накануне сборные Франции и Норвегии одержали победы в первых эстафетах Кубка мира.
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