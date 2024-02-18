Йоханнес Бе очередным "золотом" закрыл биатлонный ЧМ-2024

Звездный скандинав первым достался финишу в последней индивидуальной гонке на чемпионате мира. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 34:50,2 минуты. Эта золотая медаль стала для норвежца третьей на форуме.

Бе-младший великодушно закрутил интригу на первом этапе, где допустил один промах. Но благодаря быстрому лыжному ходу он догнал четверку лидеров перед второй стрельбой, где уже был точным. А после третьей оторвался от всех конкурентов и не предоставил им ни шанса на "золото".

А серебряную награду сенсационно получил латвиец Расторгуевс. Он закрыл все 20 мишеней и финишировал вторым с солидным преимуществом над Фийоном Майе. Французский биатлонист был среди лидеров на старте, но выстрел в "молоко" на третьем рубеже не позволил замахнуться на большее.

Лучшим среди украинцев стал Дудченко. Он допустил лишь один промах и занял 20-е место. В свою очередь Пидручный промахнулся 4 раза и завершил соревнования на 27-й строчке.

Итоги биатлонного масс-старта 15 км на ЧМ-2024, мужчины:

Йоханнес Бе Андрейс Расторгуевс (+15,1) Кентен Фийон Майе (+33,0)

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20. Антон Дудченко (+2:07,3)

27. Дмитрий Пидручный (+3:48,3)