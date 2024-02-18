RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Йоханнес Бе очередным "золотом" закрыл биатлонный ЧМ-2024

Фото: Йоханнес Бе получил титул чемпиона мира (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл массовый старт на мировом первенстве в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Звездный скандинав первым достался финишу в последней индивидуальной гонке на чемпионате мира. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 34:50,2 минуты. Эта золотая медаль стала для норвежца третьей на форуме.

Бе-младший великодушно закрутил интригу на первом этапе, где допустил один промах. Но благодаря быстрому лыжному ходу он догнал четверку лидеров перед второй стрельбой, где уже был точным. А после третьей оторвался от всех конкурентов и не предоставил им ни шанса на "золото".

А серебряную награду сенсационно получил латвиец Расторгуевс. Он закрыл все 20 мишеней и финишировал вторым с солидным преимуществом над Фийоном Майе. Французский биатлонист был среди лидеров на старте, но выстрел в "молоко" на третьем рубеже не позволил замахнуться на большее.

Лучшим среди украинцев стал Дудченко. Он допустил лишь один промах и занял 20-е место. В свою очередь Пидручный промахнулся 4 раза и завершил соревнования на 27-й строчке.

Итоги биатлонного масс-старта 15 км на ЧМ-2024, мужчины:

  1. Йоханнес Бе
  2. Андрейс Расторгуевс (+15,1)
  3. Кентен Фийон Майе (+33,0)

...

20. Антон Дудченко (+2:07,3)

27. Дмитрий Пидручный (+3:48,3)

К слову, ранее Брезаз-Буше выиграла женский масс-старт на чемпионате мира-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираБиатлон