Еда - под запретом? Можно ли отправлять продукты по почте

Почтовые перевозчики определяют перечень товаров, которые можно и нельзя отправлять в посылках. В случае нарушения этих правил компании имеют право отказать клиенту в предоставлении услуг.
РБК-Украина рассказывает о том, можно ли отправлять продукты по почте.
"Укрпочта" и "Новая почта" принимает для отправлений посылки с продуктами, если на плановую дату доставки не заканчивается срок их годности и они не требуют транспортировки при особых температурных условиях. При этом такие посылки должны быть надлежащим образом упакованы и не нести угрозы загрязнения для других отправлений.
Также разрешены к перевозке охлажденные отправления в упаковке, которая соответствует требованиям перевозчика (эти правила приводим в третьем пункте).
В посылках можно отправлять алкоголь крепостью до 70% с маркой акцизного налога, но не более 5 л, обычные (неигристые) вина и сброженные напитки, фактическая крепость которых выше 1,2%, но не выше 15%, на которых наличие акцизных марок законодательством не предусмотрено.
Вместе с этим на определенные продукты действует запрет для отправлений.
В правилах "Укрпочты", указано, что запрет действует только на продукты, у которых на дату доставки уже заканчивается срок годности. Зато "Новая почта" детализировала запрет. Согласно их правилам, нельзя отправлять:
Временно могут действовать запреты или ограничения на пересылку фруктов, семян, растений, и готовых продуктов животного происхождения в местностях, где объявлен особый карантинный режим.
Кроме упомянутых продуктов, в посылках за границу нельзя отправлять: орехи, семена; кофе, чай, растительные масла, злаки и крупы и муку, отруби из них, сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу, пюре и пасты из фруктов или орехов, мед натуральный и искусственный, фруктовые соки, уксус, специи.
Добавим, что под запретом (по Украине и за границу) отправка в посылках алкоголя крепостью более 8,5%, если на нем нет акцизов, а также нельзя отправлять табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, если они без акцизов.
На время действия правового режима военного положения в Луганскую и Донецкую области нельзя отправлять алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств). В случае нарушений почтовые операторы имеют право их изъять и утилизировать.
"Новая почта" не осуществляет температурного контроля отправлений, но принимает для транспортировки охлажденные посылки, если их упаковка соответствует установленным правилам.
Для таких посылок можно использовать гофрокартонные коробки, пластиковые боксы, а также боксы из вспененного полистирола. Обязательно следует создать изоляционный слой, который максимально снизит отдачу тепла. Для этого подойдет пенополистирол и термовставки от "Новой почты". Также следует использовать гелевые хладагенты, которые были предварительно охлаждены до -10 градусов.
Ранее мы делились списком вещей и товаров, которые нельзя отправлять за границу "Новой почтой".
Читайте также о том, что отправить посылку за границу "Новой почтой" можно в более чем 200 стран (не путать с государствами). Стоимость отправки в Европу стартует от 330 гривен.
При подготовке материала использовали: правила "Новой почты" и "Укрпочты".
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