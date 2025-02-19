Еда - под запретом? Можно ли отправлять продукты по почте

Можно ли отправлять продукты по почте

"Укрпочта" и "Новая почта" принимает для отправлений посылки с продуктами, если на плановую дату доставки не заканчивается срок их годности и они не требуют транспортировки при особых температурных условиях. При этом такие посылки должны быть надлежащим образом упакованы и не нести угрозы загрязнения для других отправлений.

Также разрешены к перевозке охлажденные отправления в упаковке, которая соответствует требованиям перевозчика (эти правила приводим в третьем пункте).

В посылках можно отправлять алкоголь крепостью до 70% с маркой акцизного налога, но не более 5 л, обычные (неигристые) вина и сброженные напитки, фактическая крепость которых выше 1,2%, но не выше 15%, на которых наличие акцизных марок законодательством не предусмотрено.

Вместе с этим на определенные продукты действует запрет для отправлений.

На какие продукты действует запрет

В правилах "Укрпочты", указано, что запрет действует только на продукты, у которых на дату доставки уже заканчивается срок годности. Зато "Новая почта" детализировала запрет. Согласно их правилам, нельзя отправлять:

продукты, требующие специального температурного режима или со сроком годности, который заканчивается до плановой даты доставки;

охлажденные или замороженные продукты (за исключением овощей, фруктов, ягод и зелени, которые упакованы в соответствии со Стандартом упаковки ООО "Новая Почта");

молочные продукты;

яйца.

Временно могут действовать запреты или ограничения на пересылку фруктов, семян, растений, и готовых продуктов животного происхождения в местностях, где объявлен особый карантинный режим.

Кроме упомянутых продуктов, в посылках за границу нельзя отправлять: орехи, семена; кофе, чай, растительные масла, злаки и крупы и муку, отруби из них, сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу, пюре и пасты из фруктов или орехов, мед натуральный и искусственный, фруктовые соки, уксус, специи.

Добавим, что под запретом (по Украине и за границу) отправка в посылках алкоголя крепостью более 8,5%, если на нем нет акцизов, а также нельзя отправлять табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, если они без акцизов.

На время действия правового режима военного положения в Луганскую и Донецкую области нельзя отправлять алкогольные напитки и вещества на спиртовой основе (кроме лекарственных и дезинфицирующих средств). В случае нарушений почтовые операторы имеют право их изъять и утилизировать.

Как упаковывать для отправки охлажденные продукты

"Новая почта" не осуществляет температурного контроля отправлений, но принимает для транспортировки охлажденные посылки, если их упаковка соответствует установленным правилам.

Для таких посылок можно использовать гофрокартонные коробки, пластиковые боксы, а также боксы из вспененного полистирола. Обязательно следует создать изоляционный слой, который максимально снизит отдачу тепла. Для этого подойдет пенополистирол и термовставки от "Новой почты". Также следует использовать гелевые хладагенты, которые были предварительно охлаждены до -10 градусов.

Требования к упаковке охлажденных отправлений (скриншот сайта "Новая почта")