Еда, бензин, электротехника: на что выросли расходы украинцев за последний год

По данным пресс-службы, больше всего в 2022 году украинцы тратили с карточек на покупку продуктов питания - по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 20% - с 221 до 265 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов украинцев составляет 48%.

За год на 56% больше украинцы стали тратить на заправках - объемы безналичных расходов на горючее увеличились до 23 млрд грн. Оплаты покупок в сетях строительных и хозяйственных товаров выросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках покупали больше на 27% - на 37 млрд грн.

Расходы на покупку электроники и бытовой техники за год выросли на 16% до 35 млрд грн, на другие промышленные товары в 2022 украинцы потратили на 5% больше на сумму 112 млрд грн. При этом, за 2022 год почти не изменились объемы расходов украинцев на рестораны и кафе - 33 млрд грн.

На начало 2023 года в сети банка количество активных торговых терминалов ПриватБанка, принимающих оплату картами, составляет почти 250 тысяч.