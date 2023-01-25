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Еда, бензин, электротехника: на что выросли расходы украинцев за последний год

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Украина, Среда 25 января 2023 15:47
Еда, бензин, электротехника: на что выросли расходы украинцев за последний год Фото: украинцев увеличили расходы на 11% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За 2022 год через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы оплатили покупок на 550 млрд грн, что на 11% больше, чем по итогам 2021 года (467 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, больше всего в 2022 году украинцы тратили с карточек на покупку продуктов питания - по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 20% - с 221 до 265 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов украинцев составляет 48%.

За год на 56% больше украинцы стали тратить на заправках - объемы безналичных расходов на горючее увеличились до 23 млрд грн. Оплаты покупок в сетях строительных и хозяйственных товаров выросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках покупали больше на 27% - на 37 млрд грн.

Расходы на покупку электроники и бытовой техники за год выросли на 16% до 35 млрд грн, на другие промышленные товары в 2022 украинцы потратили на 5% больше на сумму 112 млрд грн. При этом, за 2022 год почти не изменились объемы расходов украинцев на рестораны и кафе - 33 млрд грн.

На начало 2023 года в сети банка количество активных торговых терминалов ПриватБанка, принимающих оплату картами, составляет почти 250 тысяч.

Отметим, что потребительские цены в Украине за 2022 год выросли на 26,6%. Инфляция достигла максимума с 2015 года.

В то же время бензин подорожал на 70%, дизельное топливо - на 85%.

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