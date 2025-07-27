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Ездить с любимцем стало проще: "Укрзализныця" обновила правила перевозки животных

Фото: "Укрзализныця" разрешила больше свободы для животных в поездах (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Карина Левицкая

В "Укрзализныце" на этой неделе обновили правила перевозки животных в поездах. Теперь путешествия с любимцами станут более удобными как для владельцев, так и для хвостатых пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Известно, что еще в прошлом году "Укрзализныця" инициировала изменения в правила перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами комфортными.

Перед внесением на рассмотрение именно такой редакции правил железнодорожники провели консультации с UAnimals, специалистами Минразвития и транспортными экспертами стран-партнеров.

И вот на этой неделе правила перевозки животных в поездах обновлены

Отныне большие собаки, а именно те, что выше 45 см в холке, могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:

  • в скоростном поезде "Интерсити+" при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду: собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или возле них;

  • в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе (в купе это правило действовало и раньше);

  • служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного - но обязательно с намордником и поводком.

Маленькие животные во время путешествия, а именно: коты, собаки мелких пород до 45 см в холке, отныне:

  • могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна - при условии выкупа всех мест в купе;
  • переноска необязательно должна быть "жесткой конструкцией" - для путешествий достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.

Во всех случаях владельцы животных должны:

  • обеспечить наличие ветеринарных документов на животное, билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия);
  • позаботиться о комфорте животного и окружающих.

В случае возникновения дискомфорта или аллергических реакций от соседства с животным стоит обращаться к проводникам или стюардам - поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия.

"Спасибо Минразвития, Минюсту, экспертам UAnimals и всем причастным за работу над актуализацией правил для комфортных путешествий украинскими поездами", - добавили железнодорожники.

Изменения в "Укрзализныце"

Заметим, что "Укрзализныця" и UAnimals начали активно работать над изменениями относительно животных в поездах после истории о нацгвардейце Валерии и его служебном лабрадоре, которые ехали в тамбуре "Интестити" из Киева в Чернигов.

Их не пустили в вагон, поскольку по правилам нельзя перевозить животных выше 45 сантиметров в холке.

Тогда отмечалось, что это правило действовало не из-за условной опасности, а именно из-за нехватки места на пассажирских багажных местах и дискомфорта для самих животных.

Нацгвардия объяснила, что военнослужащий добровольно стоял в тамбуре, потому что не хотел нарушать правила, а ждать купейного вагона, где можно ехать с лабрадором, не было времени.

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УкрзализныцяЖивотные