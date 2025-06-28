Ее цветы восхищали Пикассо, а в Украине ее не признавали: кто такая Екатерина Билокур

Екатерина Билокур родилась в 1900 году в селе Богдановка на Полтавщине. Имела талант к рисованию еще с детства, но в бедной крестьянской семье художественный талант считался прихотью. Образования она так и не получила - ее даже не пустили в сельскую школу.

Общественное неприятие

Екатерина Билокур жила в замкнутой сельской среде, где стремление к искусству считалось бесполезным. В ее семье царили строгие патриархальные представления: девушка должна была работать в поле, шить, варить еду - а не рисовать цветы на кусках холста.

Отец запрещал ей рисовать, считая это "глупостями", а мать ругала за потраченную на краски еду - например, свеклу или мак, из которых Билокур добывала природные красители.

Село воспринимало ее как нелюдимую чудаковатую женщину. Она не выходила замуж, жила бедно, в доме без света, и посвящала все свободное время творчеству.

Но даже когда слава начала приходить, ее не воспринимали серьезно - ни земляки, ни советские чиновники. Ведь она не имела образования, не входила в "творческую номенклатуру" и не писала картин в стиле "соцреализма".

Письмо к Косенко - первый прорыв

В 1939 году произошло событие, которое стало судьбоносным. Екатерина Билокур, услышав по радио выступление любимой певицы Оксаны Петрусенко, решила написать ей письмо.

В конверт она вложила маленькую акварель с калиной. Этот жест был не просто эмоциональным порывом - это был отчаянный шаг художницы, которая искала признания хотя бы у кого-то, кто ее вдохновлял.

Картина Екатерины Билокур (фото из архива галереи)

Петрусенко была поражена. Письмо попало к художникам в Киеве, в частности к Ивану Гончару и представителям Союза художников.

Именно тогда и появилась возможность для Билокур впервые показать свои работы публично. Впервые о ней заговорили не как о "странной женщине из села", а как об уникальной художнице с исключительным видением природы.

В 1940 году ее картины экспонировались на областной выставке в Полтаве, а впоследствии - и в Киеве. С этого момента началось медленное, но настоящее вхождение Билокур в мир искусства.

Пикассо и мировое признание

Самое громкое международное признание Екатерина Билокур получила в 1954 году, когда ее работы были представлены на Международной выставке народного искусства во Франции.

Выбор был не случайным - ее цветочные композиции были настолько совершенными, что вызывали удивление даже у мировых мастеров.

Особое внимание на выставке ее полотна получили благодаря Пабло Пикассо. После знакомства с ее работами, он произнес фразу, которая стала крылатой:

"Если бы у нас была такая художница, мы бы заставили весь мир говорить о ней".

Этот эпизод вошел в историю украинского искусства как символ того, насколько сильно можно недооценить своего гения дома.

Натюрморт Екатерины Билокур (фото из архива галереи)

Никакого Парижа

Но, к сожалению, это международное признание имело формальный характер. Екатерине Билокур не разрешили лично поехать в Париж, ее не включили в состав делегации, а сам факт восхищения Пикассо на родине восприняли прохладно. Ведь она была лишь "самоучкой из села", а не официальной советской художницей.

Автопортрет Екатерины Билокур (фото из архива галереи)

Трагический финал

Билокур умерла в 1961 году, не имея семьи, состояния или искреннего признания. Только впоследствии ее назвали одной из самых выдающихся украинских художниц 20 века, а ее работы попали в Национальный музей украинского народного декоративного искусства.