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"Им лучше прятаться". Нардеп рассказал, сколько военнообязанных не обновили данные.

Понедельник 14 октября 2024 17:28
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"Им лучше прятаться". Нардеп рассказал, сколько военнообязанных не обновили данные. Фото: военный билет и приписное (zoda gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Около 6 миллионов военнообязанных украинцев не обновили свои данные. Они предпочитают платить штрафы, прятаться и не хотят выполнять свои обязанности, согласно украинскому законодательству.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода. Утро".

Журналистка в разговоре с Федиенко отметила, что сейчас известно о 6 млн украинцев, которые не обновили военно-учетные данные и спросили у него почему, по его мнению, не работает обновленное законодательство по мобилизации и зачем работники ТЦК и СП должны снова прибегать к так называемым "уличных рейдов" по уведомлению граждан.

"Да, вы правильно говорите. У нас более 6 миллионов военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше платить штрафы, прятаться, пока их жизнь, их семьи, дети, семьи защищают другие ребята", - отметил он.

Федиенко также риторически спросил, с точки зрения текущей ситуации, какой еще предстоит принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 миллионов прийти согласно действующему законодательству и встать на учет, обновить свои данные?

Он также добавил, что экономическое бронирование не справедливо, ведь складывается ситуация, что люди, имеющие деньги, не воюют, а не имеющие - воюют.

Кроме этого, Федиенко отметил, что за случаи взяточничества необходимо людей наказывать, согласно законодательству Украины.

Он также отметил, что многим информационным каналам, возможно, россиянам нужно расшатывать внутреннюю ситуацию в стране.

Народный депутат выразил свое мнение и относительно так называемой "бусификации".

"Я был, есть и буду категорически против этого", - сказал Федиенко.

Он напомнил гражданам, что они могут лично ему через обращение докладывать о случаях превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК и СП.

Федиенко рассказал о недавнем случае, когда гражданина, по состоянию здоровья не подпадавшего под мобилизацию, пытались отправить в учебный центр. После соответствующего обращения и изучения ситуации, он был отправлен домой.

Напомним, что о так называемых "рейдах" ТЦК по улицам и заведениям городов Украины начали снова говорить после того, как после концерта в пятницу, 11 октября, "Океана Эльзы" в Киеве сотрудники ТЦК и СП вместе с полицией провели массовые проверки военно-учетных данных граждан, присутствовавших на нем.

После этого в Киевском городском ТЦК и СП заявили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов осуществляются постоянно.

Сам Федиенко рассказал, что эти "рейды", по его мнению, связаны с обращениями боевых командиров в военкоматы для пополнения подразделений и необходимы.

В материале РБК-Украина вы можете узнать о самых громких масштабных проверках военно-учетных документов сотрудниками ТЦК и СП за последние дни.

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