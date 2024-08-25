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Ехать или идти? Как правильно пересекать дорогу с велосипедом и за что могут выписать штраф

Соблюдение ПДД для велосипедистов - залог безопасности (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, однако не все они знают, как правильно пересекать дорогу и вести себя на пешеходном переходе.

РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, как правильно пересекать дорогу велосипедистам - ехать или идти, а также за что могут выписать штраф.

Как правильно велосипедистам ездить по дорогам и пересекать их

По словам эксперта, велосипедисты должны переезжать проезжую часть на велосипедном переезде, а в случае его отсутствия - в соответствии с требованиями действующих Правил дорожного движения.

При этом движение по проезжей части разрешается только в один ряд по правой крайней полосе - как можно правее (за исключением случаев, когда выполняется объезд). То есть двигаясь группами, велосипедисты должны ехать один за другим - чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.

Кроме того, двигаясь по проезжей части, велосипедисты (как полноправные участники дорожного движения), должны соблюдать установленные правила проезда пешеходных переходов.

"Так, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, велосипедист должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться - чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность (пункт 18.1 ПДД)", - подчеркнул юрист.

На регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны руководствоваться сигналами регулятора или светофора (пункт 6.5 ПДД). В противном случае - велосипедист должен слезть с велосипеда и перейти дорогу как пешеход.

Как велосипедистов могут наказать за нарушение ПДД

Булименко объяснил, что за нарушение велосипедистами правил проезда пешеходных переходов, на них может быть наложен штраф в размере 340 грн.

Если велосипедист на момент совершения правонарушения находился в состоянии опьянения, сумма штрафа составит 680 грн.

Кроме того, если правонарушение повлекло за собой создание аварийной обстановки, на велосипедиста может быть наложено взыскание в виде:

  • или штрафа в размере 850 грн
  • или общественных работ на срок от 20 до 40 часов

Согласно статье 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), велосипедистов, как и пешеходов, могут наказать за:

  • неповиновение сигналам регулировки дорожного движения
  • пересечение проезжей части в неустановленных местах (или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами)
  • невыполнение других правил дорожного движения

Напомним, ранее мы рассказывали о 10 самых распространенных ошибках велосипедиста и как их предотвратить.

Читайте также, как лучше всего перевозить велосипед на автомобиле.

При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения, Кодекс Украины об административных правонарушениях, комментарий адвоката и магистра права Евгения Булименко для РБК-Украина.

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