Едут дольше, чем воюют. Оккупант рассказал о заключенных из Бурятии, прибывших на фронт в Украину

По словам оккупанта, российское командование готовится к контрнаступлению ВСУ. Однако у оккупантов заканчивается вооружение и припасы. Кроме того, на фронт в Украину, для пополнения живой силы, начали привозить заключенных из Улан-Уде и Бурятии.

"Все все знают, никто ничего не делает. Аж самолетом прилетели мобилизованные, там и зеки оттуда же из Улан-Удэ, из Бурятии, 60 человек оттуда. Они едут дольше, чем воюют, зашли, и их сразу разъ*бали, их вообще никто не считает", – говорит оккупант.

Россиянин посетовал, что погибших оккупантов просто закапывают и обозначают как пропавших без вести.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

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