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Едут дольше, чем воюют. Оккупант рассказал о заключенных из Бурятии, прибывших на фронт в Украину

Фото: оккупант рассказал о заключенных из Бурятии, прибывших на фронт в Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный рассказал, что на фронт для войны в Украину начали привозить заключенных из Улан-Удэ и Бурятии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам оккупанта, российское командование готовится к контрнаступлению ВСУ. Однако у оккупантов заканчивается вооружение и припасы. Кроме того, на фронт в Украину, для пополнения живой силы, начали привозить заключенных из Улан-Уде и Бурятии.

"Все все знают, никто ничего не делает. Аж самолетом прилетели мобилизованные, там и зеки оттуда же из Улан-Удэ, из Бурятии, 60 человек оттуда. Они едут дольше, чем воюют, зашли, и их сразу разъ*бали, их вообще никто не считает", – говорит оккупант.

Россиянин посетовал, что погибших оккупантов просто закапывают и обозначают как пропавших без вести.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

Также во время перехвата стало известно, что российские военные боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.

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