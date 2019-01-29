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У Ємені стався вибух, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 00:54
У Ємені стався вибух, є загиблі
Ілюстративне фото (www.alarabiya.net)

Понад 20 людей отримали поранення

На одному з ринків в місті Ель-Моха на південно-заході Йемена прогримів вибух, в результаті якого загинули шість чоловік і більше 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Так, очевидці підтвердили, що вибуховий пристрій було встановлено на мотоциклі, припаркованому біля популярного кафе навпроти автовокзалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в столиці Йемена у місті Сана сталися два вибухи на складах зі зброєю та ракетами. Згідно з даними джерел видання, вибухи сталися на складах, розташованих в різних районах на півдні міста.

Як повідомляло РБК-Україна, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет раніше закликала вжити термінових заходів для припинення конфлікту в Ємені. Вона закликала зробити все можливе для того, щоб зупинити страждання мирного населення.

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