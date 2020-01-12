Сім держав-членів ООН позбулися права голосу

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Країни не сплатили внески до бюджету ООН

Сім держав-членів ООН - Ліван, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, Гамбія, Лесото, Тонга і Ємен тимчасово позбавлені права голосу в Генеральній Асамблеї через несплату внесків до бюджету організації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг перед організацією перевищує за розміром платіж за останні два роки.

У минулому році 146 з 193 країн ООН повністю сплатили внески в бюджет організації. Не внесли внески до бюджету ООН 47 країн.

Раніше РБК-Україна писало, що борг Сполучених Штатів перед Організацією об'єднаних націй складає 492 млн. доларів.

У жовтні генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про погіршення фінансового становища організації, що пов'язано з невиплатою внесків за 2019 рік понад 50 державами-членами. Він також підкреслив, що ООН була змушена скоротити певні види своєї діяльності.

РБК-Україна писало, що Нідерланди наполягають на скорочення кількості офісів ООН у світі на третину.