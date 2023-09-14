ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Все идет по плану. В Минобороны рассказали, где ВСУ достигают главных успехов

Четверг 14 сентября 2023 12:24
UA EN RU
Все идет по плану. В Минобороны рассказали, где ВСУ достигают главных успехов Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные достигают основных успехов вдоль южного фланга на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что украинские бойцы продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Там основные успехи идут вдоль южного фланга, скажем так, вокруг Бахмута или рядом с Бахмутом. Там основные бои шли в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки, и там у нас еженедельно были продвижения, еженедельно там были освобождены территории. И сейчас действительно там все там идет по плану и успешно", - сказала Маляр.

В то же время она сообщила, что россияне концентрируют свое внимание на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Они пытаются там наступать.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают выбивать противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.

При этом недавно Маляр отмечала, что оккупанты не хотят оставлять утраченные позиции на юге, поэтому Силам обороны приходится защищать их от вражеских штурмов.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Контрнаступление ВСУ
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ