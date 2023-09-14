Все идет по плану. В Минобороны рассказали, где ВСУ достигают главных успехов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что украинские бойцы продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Там основные успехи идут вдоль южного фланга, скажем так, вокруг Бахмута или рядом с Бахмутом. Там основные бои шли в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещиевки, и там у нас еженедельно были продвижения, еженедельно там были освобождены территории. И сейчас действительно там все там идет по плану и успешно", - сказала Маляр.

В то же время она сообщила, что россияне концентрируют свое внимание на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Они пытаются там наступать.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают выбивать противника с юга Украины. Их цель - зачистить полосу от левого берега минимум на 10-15 км.

При этом недавно Маляр отмечала, что оккупанты не хотят оставлять утраченные позиции на юге, поэтому Силам обороны приходится защищать их от вражеских штурмов.

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