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Идет на конфликт? Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не подпишут контракты с Шойгу

Фото: наемники ППК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не подпишут контракты с Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

"Те приказы и указы, которые формирует Шойгу (Сергей Шойгу, министр обороны РФ, - ред.), они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнера" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

По словам Пригожина, его ЧВК "органично встроена в общую систему", "согласовывает свои действия с генералами" и "является высокоэффективной структурой".

"К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает и именно потому, что Шойгу не может нормально управлять военными формированиями", - сказал Пригожин.

По его словам, то, что Шойгу напишет указы или приказы, должно распространяться исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках министерства обороны.

"Что может случиться после этого приказа - нам не будут давать вооружение и боеприпасы. Разберемся, как говорится, когда гром грянет. Прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой "Помогите", - заявил глава ЧВК "Вагнера".

При этом он добавил, что ЧВК Вагнера "абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему".

Скандалы между Пригожиным и Шойгу

Частная армия Шойгу

Между руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и руководством МО РФ возник конфликт, после того, как министерство запретило Пригожину набирать заключенных в свою "армию". В то же время этим стало заниматься российское Министерство обороны под прикрытием частной военной компании, которую напрямую связывают с министром обороны.

Российский диктатор Владимир Путин во время этого спора все же избрал сторону Шойгу, оставив Пригожина в стороне от легкого способа вербовки наемников.

Основатель российского ЧПК "Вагнера" признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.

"Вагнеровцев" якобы хотели взорвать в Бахмуте

Руководитель ЧПК "Вагнера" обвинил Минобороны в попытке подрыва отходивших из Бахмута боевиков.

По его словам, на путях ухода боевиков ждали "сюрпризы": сотни противотанковых мин и тонны пластида.

Новый скандал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем "воюющим против Украины добровольческим отрядам" до 1 июля подписать контракты с армией. По его словам, это касается всех ЧВК, в том числе и "вагнеровцев".

Российские чиновники утверждают, что контракт предоставит так называемым "добровольческим формированием" необходимого правового статуса, создаст "единые подходы к организации всестороннего обеспечения".

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