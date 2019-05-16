"Мовний закон" посилює квоти на радіо і ТБ

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") посилює мовні квоти на радіо і телебаченні. Відповідну норму прописано в тексті документа.

Зокрема, "мовний закон" вносить зміни до закону про телебачення і радіомовлення. Таким чином, тижневий обсяг мовлення загальнонаціональних або регіональних ЗМІ українською мовою має становити не менше 90% загальної тривалості передач та / або фільмів в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00 (було не менше 75%).

Крім того, місцеві ЗМІ в загальному тижневому обсязі повинні забезпечувати мовлення українською мовою не менше 80% у кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00 (було не менше 60%).

При цьому із закону виключено пункт, який дозволяв використання інших мов у виступах, інтерв'ю, коментарях, поясненнях, питаннях учасників передач (крім ведучих), або в окремих репліках ведучих.

Підкреслюється, що зміна квот набуває чинності через п'ять років після набуття чинності "мовного закону".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "мовний закон" набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. При цьому окремі його норми відстрочені.

Зазначимо, раніше обраний президент України Володимир Зеленський заявляв, що у нього є питання до закону, який регулює мовні квоти.