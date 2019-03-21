"Мовний закон" розбалансовано через провалення правок

У комітеті Верховної ради з питань культури та духовності констатують суттєве розбалансування "мовного закону" через провалені поправки. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави комітету Ірина Подоляк.

При цьому парламентар підкреслила, що це можливо виправити.

"Ми йдемо за поправками. Наприклад, були поправки, які стосувались однієї і тієї самої норми, і без голосування поправки повернулись до редакції попередньої. Безсумнівно, розбалансування є. Таке відбувається доволі часто, але це можливо виправити", - повідомила Подоляк.

На думку замглави комітету, ризик провалення "мовного закону" є, але доволі низький.

"На такі питання складно відповісти. Ну якщо не буде людей у залі, значить не буде людей у залі. В такому випадку закон не буде ухвалений… Я думаю, що такий ризик (провалу закону, - ред.) є завжди, але він доволі низький. Я сподіваюсь, що закон таки буде ухвалено", - заявила Подоляк.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України.

Крім того, за словами нардепа, у четвер депутати не зможуть продовжити засідання парламенту для завершення розгляду поправок через відсутність голосів за це рішення. При цьому РБК-Україна раніше з посиланням на джерело в парламенті писало, що пленарне засідання ВР можуть продовжити в четвер, 21 березня, до прийняття "мовного закону".

Як писало РБК-Україна, парламент у середу, 20 березня, розглянув майже 40% поправок до "мовного закону". Всього в законі 2082 правки.