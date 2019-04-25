"Мовний закон": відповідальність за порушення відстрочили на 3 роки

Адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Про це заявив глава профільного комітету Верховної ради Микола Княжицький перед голосуванням за закон, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що закон жодним чином не принижує жодних національних меншин.

"Наш закон жодним чином не принижує жодних національних меншин... Ми зробимо, щоб всі громадяни відчували себе вдома. Ми врахували більшість правок народних депутатів... Ми на три роки перенесли введення адміністративної відповідальності за порушення закону. За цей час в усіх областях будуть створені центри, які навчатимуть українській мові... Цей закон вводить українську мову в армію, але не вводить жодних покарань за те, що хтось з військових раптом не зможе говорити українською. Тому що українські військові хочуть і вже зараз спілкуються українською", - заявив Княжицький.

Він зазначив, що перед ухваленням законопроекту профільний комітет розглянув усі не підтримані на засіданні ВР поправки з метою збереження цілісності законопроекту.

"Оскільки під час розгляду законопроекту у другому читанні ВРУ окремі поправки не були враховані головним комітетом, не були підтримані ВРУ, була порушена цілісна структура законопроекту... У зв'язку з цим до проведення голосування комітет з питань духовності опрацював текст законопроекту з урахуванням результатів обговорення поправок на пленарному засіданні під час розгляду на робочій нараді", - заявив нардеп.

Так, за його словами, комітет зміг усунути суперечності, які виникли внаслідок провалення окремих поправок в залі.

Нагадаємо, Рада схвалила в другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" у четвер, 25 квітня. Закон підтримали 278 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Андрій Парубій підкреслював, що на даний час немає ризиків не прийняти "мовний закон".

Підкреслимо також, в Києві біля будівлі Ради проходить акція на підтримку "мовного закону". Так, біля будівлі парламенту зібралися близько 700 людей, кількість учасників поступово збільшується. Багато хто прийшов з плакатами на підтримку державної української мови.