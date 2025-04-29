"Явно недостаточно": Мелони отреагировала на новое "перемирие" Путина

Премьер Италии Джорджия Мелони раскритиковала предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на 9 мая. Она заявила, что этого явно недостаточно для справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Мелони заявила о необходимости справедливого и длительного мира в Украине, отметив поддержку инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении огня.
Она также одобрительно оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытости к безусловному перемирию, подчеркнув, что теперь слово за Россией.
"Сейчас мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский заявил, что он открыт для безусловного прекращения огня, показывая, что Украина также хочет мира. Теперь именно Россия должна доказать то же самое", - заявила Мелони.
В то же время она раскритиковала предложенное президентом России Владимиром Путиным трехдневное перемирие на 9 мая - годовщину победы во Второй мировой войне, назвав его "явно недостаточным".
Мелони подчеркнула, что мир должен быть не только достигнут, но и надежно закреплен системой гарантий безопасности.
"Мир должен быть справедливым и длительным. А это означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нам нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО".
Заявление премьера Италии прозвучало на фоне обсуждения новых подходов к гарантиям безопасности для Украины, которые могли бы стать альтернативой полноправному членству в Альянсе.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин "из гуманитарных соображений" объявил о так называемом временном перемирии в войне в дни 80-летия "Дня победы".
Добавим, что перед Пасхой Путин тоже якобы приказал своим солдатам остановить боевые действия на 30 часов. Это произошло уже после того, как он отказался от предложения США приостановить огонь на 30 дней.
Несмотря на то, что такое прекращение огня инициировала сама Россия, она его и нарушила. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в целом враг нарушил перемирие около 3 тысяч раз на Пасху.
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