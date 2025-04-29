"Явно недостаточно": Мелони отреагировала на новое "перемирие" Путина

Премьер Италии Джорджия Мелони раскритиковала предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии на 9 мая. Она заявила, что этого явно недостаточно для справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

Мелони заявила о необходимости справедливого и длительного мира в Украине, отметив поддержку инициативы президента США Дональда Трампа о прекращении огня.

Она также одобрительно оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытости к безусловному перемирию, подчеркнув, что теперь слово за Россией.

"Сейчас мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский заявил, что он открыт для безусловного прекращения огня, показывая, что Украина также хочет мира. Теперь именно Россия должна доказать то же самое", - заявила Мелони.

В то же время она раскритиковала предложенное президентом России Владимиром Путиным трехдневное перемирие на 9 мая - годовщину победы во Второй мировой войне, назвав его "явно недостаточным".

Мелони подчеркнула, что мир должен быть не только достигнут, но и надежно закреплен системой гарантий безопасности.

"Мир должен быть справедливым и длительным. А это означает, прежде всего, надежные гарантии безопасности. Италия уже давно сделала свое предложение: нам нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО".

Заявление премьера Италии прозвучало на фоне обсуждения новых подходов к гарантиям безопасности для Украины, которые могли бы стать альтернативой полноправному членству в Альянсе.