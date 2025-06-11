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Группа YASNO уплатила 239,5 млн грн налогов за І квартал 2025 года

Среда 11 июня 2025 13:25
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Группа YASNO уплатила 239,5 млн грн налогов за І квартал 2025 года Фото: YASNO уплатил 239,5 млн грн налогов за І квартал 2025 года (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В первом квартале 2025 года группа компаний, которая работает под брендом YASNO в Украине, уплатила более 239,5 млн грн налогов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение YASNO.

Отмечается, что при этом компании, которые работают под брендом YASNO, а это четыре компании-поставщика, энергосервисная компания и операционная компания, перечислили в местные бюджеты совокупно 28 млн грн, в центральный бюджет - 211,5 млн грн.

"Когда мы говорим о восстановлении страны, в том числе - энергетической инфраструктуры, то понимаем, что начинать нужно с себя. И своевременная оплата налогов - это наш минимальный вклад в победу и восстановление Украины", - говорит Сергей Коваленко, СЕО YASNO.

Напомним, ранее операционный холдинг Д.Солюшнс, входящий в группу ДТЭК Рината Ахметова, был внесен в инициативу добросовестных налогоплательщиков - Клуб белого бизнеса.

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