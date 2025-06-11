Группа YASNO уплатила 239,5 млн грн налогов за І квартал 2025 года

В первом квартале 2025 года группа компаний, которая работает под брендом YASNO в Украине, уплатила более 239,5 млн грн налогов.

Отмечается, что при этом компании, которые работают под брендом YASNO, а это четыре компании-поставщика, энергосервисная компания и операционная компания, перечислили в местные бюджеты совокупно 28 млн грн, в центральный бюджет - 211,5 млн грн.

"Когда мы говорим о восстановлении страны, в том числе - энергетической инфраструктуры, то понимаем, что начинать нужно с себя. И своевременная оплата налогов - это наш минимальный вклад в победу и восстановление Украины", - говорит Сергей Коваленко, СЕО YASNO.