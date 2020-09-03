Yasno запропонував клієнтам системи зберігання енергії

Фото: відділення YASNO (yasno.com.ua)

Систему зберігання електроенергії можна поєднати з домашньою сонячною електростанцією

Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO запропонував клієнтам системи зберігання електроенергії від італійського виробника ATON Green Energy з обсягом накопичення від 2,4 до 58 кВт⋅год електроенергії. В залежності від конфігурації такі пристрої можуть накопичити електроенергію для використання протягом від кількох годин до кількох днів.

Про це повідомляє прес-служба YASNO.

Система зберігання електроенергії (energy storage system - англ.) дозволяє накопичувати електроенергію для потреб всього будинку за допомогою літій-іонних акумуляторів. Якщо у мережі сталася аварія, мешканці цього навіть не помітять: система зберігання одразу ж ввімкнеться.

Як повідомляють в компанії, на відміну від гучного дизельного генератора вона працює майже безшумно, компактна і має сучасний дизайн. Керувати системою можна зі смартфона. Накопичувач легко інтегрується у систему "розумний дім".

Систему зберігання електроенергії можна поєднати з домашньою сонячною електростанцією. Це дозволить накопичувати електроенергію, яку виробляють сонячні панелі протягом дня, а використовувати її вночі.

Відмічається, що без сонячної електростанції можна вночі накопичувати електроенергію з мережі для використання вдень.

Нагадаємо, що для власників двозонних лічильників електроенергія коштує удвічі дешевше з 23:00 до 07:00.

Пристрій для зберігання енергії також може забезпечувати додаткову потужність для енергомережі будинку. Потужності домашнього акумулятора достатньо навіть для зарядки електроавтомобіля.

"У Європі використання домашніх систем зберігання енергії є досить поширеним, оскільки дозволяє зменшувати витрати на електроенергію. В Україні цей тренд тільки формується. YASNO розповсюджує та прагне зробити більш доступними інноваційні технології у сфері енергоефективності. Зараз наші клієнти можуть обрати для себе системи зберігання енергії від італійського виробника ATON Green Energy, що здатні накопичувати від 2,4 до 58 кВт⋅год електроенергії", - повідомила директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

За її словами, середнє енергоспоживання української сім’ї - 165 кВт⋅год на місяць, отже заряду "домашньої батарейки" може вистачити від кількох годин до двох тижнів безперебійного електрозабезпечення. В компанії додають, що це особливо актуально для тих, хто мешкає у приватних будинках, працює вдома, проживає у віддалених від мережі районах і потребує стабільного електропостачання.

Нагадаємо, раніше YASNO став першим в Україні постачальником електроенергії, який почав пропонувати клієнтам енергоефективну побутову техніку.