RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В YASNO объяснили ситуацию со светом в Киеве

Иллюстративное фото: в YASNO объяснили ситуацию со светом в Киеве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В части Киева сегодня, 5 февраля, пришлось применить стабилизационные отключения света, поскольку сети пока не способны передавать большие объемы электроэнергии из-за атак россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

Он напомнил, что в Киеве до 16:00 не должны были применять ограничения, но уже утром энергетики задействовали стабилизационные отключения света.

"Мы уже знаем, что есть ограничения балансовые (т.е. дефицит генерации) и сетевые. И до сих пор в Киеве были и те, и другие. Как раз сегодня удалось закрыть генерацию. Но сети пока не способны передавать такие объемы", - отметил Коваленко.

Гендиректора YASNO уточнил, что повреждения после ракетных ударов россиян еще не удалось восстановить полностью, чтобы инфраструктура работала в нормальном режиме. Поэтому с целью не допустить масштабные аварии в городе пришлось применить стабилизационные отключения в некоторых районах столицы.

Напомним, ранее стало известно, что 5 февраля примерно в 11 утра в в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также на левом берегу были введены стабилизационные отключения света.

Также мы писали, что, по информации "Укрэнерго", ситуация со светом в Одессе и области может улучшиться с 10 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киеввимкнення світлаЭлектроэнергия