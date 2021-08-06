YASNO планує інвестувати у нові енергоефективні проекти близько 1 млрд грн

Механізм енергосервісу передбачає, що енергосервісна компанія (ЕСКО) фінансує та виконує "під ключ" енергоефективний проєкт, гарантуючи досягнення певного рівня економії для підприємства-клієнта.

Повернення інвестицій відбувається виключно за рахунок частини зекономлених коштів. За 5 років YASNO реалізував через механізм енергосервісу більше 90 енергоефективних проєктів з досягнутою економією від 25 до 90% енергоресурсів.

Підприємства-клієнти заощаджують до 170 млн кВт·год або 350 млн грн вартості електроенергії, газу та тепла на рік. Еквівалент скорочення енерговитрат становить 150 тис. тонн СО2 на рік. Усі проєкти YASNO фінансує за рахунок власних ресурсів.

"Один із найбільших факторів, що стримує розвиток ринку енергосервісу, – це обмеженість доступу до фінансових ресурсів. Водночас актуальні зміни в законодавстві ЄС та рух України до енергонезалежності вимагають від нас масштабувати свою діяльність. Ми запрошуємо банки співпрацювати в цьому напрямку. Україна є членом Європейського Енергетичного співтовариства і стратегії великих іноземних банків з дочірніми структурами в нашій країні спрямовані на те, щоб стимулювати масштабні проєкти з енергоефективності", - розповіла Тетяна Грязнова.

За її словами, можливі кілька напрямків співпраці енергосервісної компанії з банками. Найпростіший - це рефінансування вже реалізованих проєктів. В портфель діючих енергосервісних контрактів YASNO проінвестовано більше 550 млн грн, які принесуть близько 2 млрд грн грошового потоку протягом найближчих трьох років.

Ще один варіант - це портфельне фінансування проєктів з певними характеристиками. Тобто банки можуть зацікавитися інвестуванням у певну галузь, регіон або компанію. YASNO може підібрати портфель проєктів для фінансування банком в залежності від заданих параметрів, наприклад, з певною прибутковістю. Також можлива індивідуальна участь у фінансуванні якогось знакового енергосервісного проєкту.