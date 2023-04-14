"Если Украина победит - будет Третья мировая": Ле Пен выдала циничное заявление о войне

"Когда такая нация, как Россия, нападает на другую нацию и угрожает ее суверенитету, нет возможной равноудаленности, вы должны занять позицию", - сказала Ле Пен.

В свою очередь, она выступила на необходимости передачи вооружения Украине, но "лишь оборонного, а не наступательного". Что касается санкций против России, то Ле Пен якобы "поддерживает их", но не те, которые касаются энергетики.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны с территориальным конфликтом будут думать, что они могут разрешить его оружием. Если Украина победит, это будет означать, что НАТО вступило в войну, я убеждена, что Украина без силы НАТО не может военно победить Россию. Это значит, что Третья мировая война развязана", - цинично издала Ле Пен.

По ее мнению, "лучшим разрешением конфликта" якобы были бы немедленные переговоры.

Однако Ле Пен выразила еще третий вариант видения войны.

"Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, является ужасающей драмой", - добавила она.

Напомним, что Ле Пен является тем французским политиком, который на протяжении многих лет была наиболее тесно связана с Россией и поддерживала ее режим.

Как ранее мы писали, Ле Пен заявила, что якобы из-за военной помощи Украине "Париж почувствовал нехватку вооружения".

Также лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" называла санкции Евросоюза против России так называемой "геополитической ошибкой".

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