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"Яхта Путина" отправилась в Арктику из-за угрозы атаки украинских дронов, - The Telegraph

08:25 04.07.2026 Сб
3 мин
Что известно о движении яхты?
aimg Эдуард Ткач
"Яхта Путина" отправилась в Арктику из-за угрозы атаки украинских дронов, - The Telegraph Фото: суперяхта Graceful, связываемая с Путиным (Getty Images)
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Суперяхта Graceful за 100 млн фунтов стерлингов, которую связывают с диктатором РФ Владимиром Путиным, начала покидать Европу из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Согласно данным морской разведки и спутниковым снимкам, 82-метровое судно движется вдоль побережья Норвегии, направляясь в ближайшие дни в российский порт в Мурманске (фактически в Арктику).

Судно покрыто антидронновой сеткой и движется в сопровождении двух российских военно-морских кораблей. В частности, за кораблем следят эсминец класса I "Североморск", а также российский спасательно-патрульный корабль "Воевода" с водоизмещением 7500 тонн.

По данным высокопоставленного источника в НАТО, конвой находится под наблюдением Альянса, а патрульные корабли ВМС Германии и Дании сопровождали суда во время из плавания по Балтийскому морю.

Что известно о яхте

Согласно документам правительства США, Путин совершил на этой яхте множество поездок, в том числе путешествие по Черному морю в 2021 году с лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Это судно оборудовано бассейнами с морской и пресной водой, вертолетной площадкой, тренажерным залом и защищенными системами связи для государственных органов.

За 17 дней до полномасштабной войны РФ против Украины, яхта была переведена с верфи Blohm & Voss в Гамбурге (Германия), в российский Калининград. Спустя 4 месяца США внесли судно в санкционный список, вынудив яхту сменить название в "Косатку" (кит-убийца).

Это судно скрывалось до прошлой недели, и неделю назад впервые за 4 года вновь появилось на публике.

Система автоматической идентификации передала информацию о его перемещении через Датский пролив, после чего связь прервалась при входе в Северное море в понедельник.

При этом сопровождающее судно "Воевода" продолжало передавать данные о своем местоположении, двигаясь на север мимо норвежского побережья. По данным The Telegraph, конвой следует курсом мимо северного города Тромсе перед окончательной швартовкой в Мурманске.

Почему Путин переправил яхту

Издание отмечает, что всего неделю назад украинские дроны нанесли удар по стратегически важной российской военно-морской базе Кронштадт на острове Котлин. Это примерно в 19 км к востоку от Питера.

Атака в Финском заливе поразила один из немногих современных военных кораблей Москвы, РФС "Бойки", что наглядно показало уязвимость флота РФ вдали от линии фронта в Украине.

Согласно спутниковым снимкам, после украинских атак военно-морская база в Кронштадте оказалась необычно пустой. Буквально год назад, на снимках от июня 2025 года, там было как минимум на 9 суден больше, чем на снимках в эту среду.

В ноябре аналогичная атака была нанесена по фрегатам "Гепард", "Татарстан" и "Дагестан", которые принадлежат Кремлю. Также были атакованы небольшие ракетные корабли, которые находятся в Каспийском море, почти в 1000 милях от Украины.

"Осознав, что российская система ПВО не смогла предотвратить недавние удары, Путин переводит свои наиболее ценные активы из Прибалтики обратно в безопасные места", - резюмировали в издании.

Что еще известно

Напомним, в 2023 году в центр "Досье" опубликовал расследование, согласно которому, флот связанный с диктатором РФ Владимиром Путиным может насчитывать до 10 яхт и вспомогательных кораблей.

Причем в этом материале было сказано об обнаружении еще двух новых суден. Речь шла о мегаяхте Victoria и лодке с Orion.

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