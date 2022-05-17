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"Я впевнений, що диктатор програє": Зеленський виступив на Каннському кінофестивалі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на Каннському кінофестивалі. Учасники заходу аплодували стоячи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Дом.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до присутніх на церемонії відкриття 75 кінофестивалю. Він наголосив на впевненості у перемозі України.

"Я впевнений, що диктатор програє. Ми переможемо у цій війні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють спроб показати хоч якусь перемогу у війні. Президент України Володимир Зеленський назвав їх "божевільними".

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Володимир Зеленський