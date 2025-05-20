"Я держу в голове красную линию": Трамп не исключил наращивания поставок оружия Украине

Трамп заявил, что рассматривает возможность увеличения поставок оружия Украине. В то же время он подчеркнул, что до сих пор верит в мирное урегулирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Clash Report .

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вариант с наращиванием военной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что все еще верит в возможность мирного урегулирования войны с Россией.

"Это не моя война. Я просто пытаюсь помочь", - отметил Трамп.

Политик подчеркнул, что США не отступают от участия в переговорах между Россией и Украиной. Он также отметил, что имеет собственную "красную линию" в этих переговорах, однако не уточнил ее содержания.

"У меня в голове есть красная линия, когда я перестану давить на Россию и Украину. Но я не скажу, что это за красная линия", - заявил Трамп.

Американский лидер признал, что дипломатический процесс продвигается непросто. По его словам, переговоры осложняют "очень большие эго" с обеих сторон.