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"Я держу в голове красную линию": Трамп не исключил наращивания поставок оружия Украине

Вторник 20 мая 2025 08:55
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"Я держу в голове красную линию": Трамп не исключил наращивания поставок оружия Украине Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Трамп заявил, что рассматривает возможность увеличения поставок оружия Украине. В то же время он подчеркнул, что до сих пор верит в мирное урегулирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Clash Report.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вариант с наращиванием военной помощи Украине. В то же время он подчеркнул, что все еще верит в возможность мирного урегулирования войны с Россией.

"Это не моя война. Я просто пытаюсь помочь", - отметил Трамп.

Политик подчеркнул, что США не отступают от участия в переговорах между Россией и Украиной. Он также отметил, что имеет собственную "красную линию" в этих переговорах, однако не уточнил ее содержания.

"У меня в голове есть красная линия, когда я перестану давить на Россию и Украину. Но я не скажу, что это за красная линия", - заявил Трамп.

Американский лидер признал, что дипломатический процесс продвигается непросто. По его словам, переговоры осложняют "очень большие эго" с обеих сторон.

Помощь США для Украины

Стоит отметить, что это будет первая продажа оружия, которую одобрила администрация Трампа для Украины. После возвращения Трампа в Белый дом администрация не выделяла Украине новую военную помощь.

Ранее The New York Times писало, что в команде Трампа не обсуждают дальнейшую военную помощь Украине. При этом пакеты, которые были одобрены ранее администрацией Джо Байдена, заканчиваются.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство. Позже он дал поручение получить от США согласие по Patriot.

Разговор Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, после которого заявил, что Российская Федерация и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

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