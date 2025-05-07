"Я не рад этому": Трамп заявил, что "пришло время принять решение" по войне в Украине

Во время общения с журналистами Трампу задали вопрос о войне России против Украины. В частности о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс чуть ранее сказал, что Россия на переговорах требует слишком много.

"Ну, возможно, он прав. Возможно, он знает кое-что, потому что я занимался этим и еще некоторыми другими вещами. Но мы подходим к моменту, когда придется принимать определенные решения. Но мне это не нравится", - ответил Трамп.

Идея о перемирии

В марте США предложили Украине и России установить полное прекращение огня на 30 дней. Киев сразу согласился, тогда как Москва выставила жесткие условия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил отказ тем, что во время перемирия Украина якобы может получить новое оружие и пополнение. Он также заявил, что некому контролировать соблюдение тишины на фронте.

При этом пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что если прогресса не будет, США могут отступить от роли посредника в переговорах.