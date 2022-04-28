RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків", - генсек ООН про Бородянку

Фото: генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Бородянку (nexta.live)
Автор: Євгеній Прокопенко

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OCHA Ukraine.

"Я уявляю свою сім’ю в одному з тих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. Немає жодного способу, щоб війна була прийнятною в 21 столітті, - розповів про свої враження генсек ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним.

Також, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході візиту до Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою і розповів про свої поїздки до Москви та Анкари, де розмовляв з президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна в Україні