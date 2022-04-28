"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків", - генсек ООН про Бородянку

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня відвідав практично зруйновану росіянами Бородянку. Він був шокований побаченим і каже, що уявляє і свою родину, яка могла бути в одному з цих будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OCHA Ukraine.
"Я уявляю свою сім’ю в одному з тих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. Немає жодного способу, щоб війна була прийнятною в 21 столітті, - розповів про свої враження генсек ООН.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 26 квітня зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним.
Також, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в ході візиту до Польщі зустрівся з президентом Анджеєм Дудою і розповів про свої поїздки до Москви та Анкари, де розмовляв з президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Ердоганом.