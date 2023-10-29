"Я пошел спать". Усик провел битву взглядов с Фьюри и назвал вероятную дату поединка
Украинский боксер Александр Усик встретился с британцем Тайсоном Фьюри после тяжелой победы последнего над бойцом смешанных искусств Фрэнсиса Нганну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing on TNT Sports.
"Цыганский Король" с раздельным решением судей одолел экс-чемпиона UFC в Эр-Рияде. После победы чемпиона WBC на ринг поднялся 36-летний украинец – обладатель чемпионских титулов IBF, IBO, WBA и WBO.
Встреча Усика и Фьюри стала первой битвой взглядов перед грядущим очным поединком. В сентябре они подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Скорее всего, в ринг украинский и британский боксеры выйдут 23 декабря.
"Увидимся 23 декабря, я пошел спать", – коротко ответил Усик на вопрос журналиста, действительно ли объединительный поединок состоится еще в этом году, после битвы взглядов.
Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.
Tyson Fury and Oleksandr Usyk face off! #BattleOfTheBaddest #FuryNgannou pic.twitter.com/RLTHgoYeL9— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 28, 2023
К слову, ранее подготовили обзор поединка Фьюри и Нганну с нокдауном британца.
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