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"Я пошел спать". Усик провел битву взглядов с Фьюри и назвал вероятную дату поединка

Эр-Рияд, Воскресенье 29 октября 2023 10:16
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"Я пошел спать". Усик провел битву взглядов с Фьюри и назвал вероятную дату поединка Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри начали продвижение объединительного боя (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик встретился с британцем Тайсоном Фьюри после тяжелой победы последнего над бойцом смешанных искусств Фрэнсиса Нганну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing on TNT Sports.

"Цыганский Король" с раздельным решением судей одолел экс-чемпиона UFC в Эр-Рияде. После победы чемпиона WBC на ринг поднялся 36-летний украинец – обладатель чемпионских титулов IBF, IBO, WBA и WBO.

Встреча Усика и Фьюри стала первой битвой взглядов перед грядущим очным поединком. В сентябре они подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Скорее всего, в ринг украинский и британский боксеры выйдут 23 декабря.

"Увидимся 23 декабря, я пошел спать", – коротко ответил Усик на вопрос журналиста, действительно ли объединительный поединок состоится еще в этом году, после битвы взглядов.

Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.

К слову, ранее подготовили обзор поединка Фьюри и Нганну с нокдауном британца.

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