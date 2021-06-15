"Я відповів чесно". Байден прокоментував тезу про "Путіна-вбивцю"
Президент США Джо Байден відповів на запитання, чи продовжує він вважати російського президента Володимира Путіна вбивцею. Він назвав його так у березні 2021 року.
Байден сказав це на брифінгу.
Журналісти сказали Байдену, що Путін під час інтерв'ю телеканалу NBC розсміявся після того, коли йому сказали, що американський президент назвав його вбивцею.
Після цього у Байдена уточнили, чи продовжує він вважати так.
"Я теж сміюся", - відповів американський президент.
Потім Байден не відразу підібрав слова і кілька разів переривався, але потім продовжив думку.
"Я вважаю, що в минулому він, по суті, визнав, що у нього були певні речі, які він міг би зробити або зробив. Але послухайте, коли мені поставили це питання в ефірі, я відповів чесно", - сказав Байден.
Нагадаємо, в березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.
Після чого Путін заявив, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена.
Нагадаємо, Джо Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність. Він також зазначив, що у Вашингтона і Москви є сфери, де вони можуть взаємодіяти.