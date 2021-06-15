"Я відповів чесно". Байден прокоментував тезу про "Путіна-вбивцю"

Президент США Джо Байден відповів на запитання, чи продовжує він вважати російського президента Володимира Путіна вбивцею. Він назвав його так у березні 2021 року.

Журналісти сказали Байдену, що Путін під час інтерв'ю телеканалу NBC розсміявся після того, коли йому сказали, що американський президент назвав його вбивцею.

Після цього у Байдена уточнили, чи продовжує він вважати так.

"Я теж сміюся", - відповів американський президент.



Потім Байден не відразу підібрав слова і кілька разів переривався, але потім продовжив думку.

"Я вважаю, що в минулому він, по суті, визнав, що у нього були певні речі, які він міг би зробити або зробив. Але послухайте, коли мені поставили це питання в ефірі, я відповів чесно", - сказав Байден.



Нагадаємо, в березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.