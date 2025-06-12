"Я - несокрушимый": ГПСУ показала первые кадры с освобожденными из плена украинцами

Государственная пограничная служба опубликовала первые кадры, на которых можно увидеть защитников Украины, вернувшихся сегодня домой из вражеского плена в рамках очередного обмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Основное о сегодняшнем обмене

Украинцам напомнили, что сегодня, 12 июня, состоялся очередной этап обмена пленными, поэтому наши защитники возвращаются домой.

"Поздравляем героев! Ваше возвращение - главная новость для каждого украинца", - отметили в Государственной пограничной службе Украины.

На обнародованных пресс-службой ведомства кадрах можно увидеть, как освобожденные из российского плена украинцы впервые после возвращения на родную землю общаются с близкими.

"Украина - превыше всего! Я несокрушимый! Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что... Я люблю этих людей", - эмоционально признается один из защитников, не сдерживая слез.

"Четвертый день подряд забираем наших из плена", - напомнил в своем Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что сегодня "домой вернулись те, кому больше всего нужна помощь и лечение - наши защитники, которые получили ранения или тяжело заболели в плену".

"За каждым таким обменом - усилия десятков людей, сложная дипломатия, давление, переговоры, воля государства и вера родных. Мы не останавливаемся. Пока последний не вернется домой - борьба продолжается", - подчеркнул чиновник.

В целом, очередной этап обмена военнопленными Украина и РФ провели в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

Домой вернулись группы раненых и тяжелораненых бойцов.

"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Согласно информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди вернувшихся сегодня домой - военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Уточняется, что часть освобожденных сегодня украинцев считали пропавшими без вести.