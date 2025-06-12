"Я - несокрушимый": ГПСУ показала первые кадры с освобожденными из плена украинцами
Государственная пограничная служба опубликовала первые кадры, на которых можно увидеть защитников Украины, вернувшихся сегодня домой из вражеского плена в рамках очередного обмена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.
Основное о сегодняшнем обмене
Украинцам напомнили, что сегодня, 12 июня, состоялся очередной этап обмена пленными, поэтому наши защитники возвращаются домой.
"Поздравляем героев! Ваше возвращение - главная новость для каждого украинца", - отметили в Государственной пограничной службе Украины.
На обнародованных пресс-службой ведомства кадрах можно увидеть, как освобожденные из российского плена украинцы впервые после возвращения на родную землю общаются с близкими.
"Украина - превыше всего! Я несокрушимый! Я люблю свою страну, я не продам ее ни за что... Я люблю этих людей", - эмоционально признается один из защитников, не сдерживая слез.
"Четвертый день подряд забираем наших из плена", - напомнил в своем Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что сегодня "домой вернулись те, кому больше всего нужна помощь и лечение - наши защитники, которые получили ранения или тяжело заболели в плену".
"За каждым таким обменом - усилия десятков людей, сложная дипломатия, давление, переговоры, воля государства и вера родных. Мы не останавливаемся. Пока последний не вернется домой - борьба продолжается", - подчеркнул чиновник.
В целом, очередной этап обмена военнопленными Украина и РФ провели в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров.
Домой вернулись группы раненых и тяжелораненых бойцов.
"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.
Согласно информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди вернувшихся сегодня домой - военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Уточняется, что часть освобожденных сегодня украинцев считали пропавшими без вести.
Напомним, последний большой обмен пленными стартовал 9 июня 2025 года. В этот день домой вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Точное количество возвращенных украинцев не сообщают. В Координационном штабе объяснили, что из соображений безопасности операции окончательные цифры будут обнародованы уже после завершения обменного процесса.
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