Свитолина - Картал, Костюк - Радукану: кто победит в битве Украина - Британия на "тысячнике" в Мадриде

На турнире WTA 1000 в Мадриде продолжаются матчи второго круга. Сегодня на корт выйдут лидеры украинского тенниса - Элина Свитолина и Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации .

Накануне во втором круге стартовали две отечественные спортсменки. Юлия Стародубцева (№99 WTA) должна была играть с 12-й в мире Каролиной Муховой из Чехии, но та снялась из-за травмы. Срочной заменой стала итальянка Элизабетта Коччаретто (№87 WTA), которую украинка переиграла в двух сетах - 7:6, 6:4.

Другая украинка - Даяна Ястремская (№46 WTA) имела куда более грозную оппонентку - четвертую в мире американку Коко Гофф. Одесситка сенсационно взяла под ноль первый сет, но проиграла два следующих - 6:0, 2:6, 5:7.

25 апреля в бой вступают главные украинские силы - первая и вторая отечественные ракетки: Элина Свитолина и Марта Костюк. Их соперницами будут британки, вторая и третья ракетки своей страны - Эмма Радукану (№49 WTA) и Сонай Картал (№60 WTA) соответственно.

Свитолина с Картал встретится впервые. Костюк с Радукану ранее пересекались дважды. Счет в их противостояниях равный - 1:1.

Мадрид, WTA 1000, расписание матчей украинок 25 апреля

Не раньше 15:00, Элина Свитолина - Сонай Картал

Не раньше 16:30, Марта Костюк - Эмма Радукану

Свитолина в противостоянии с Картал является явной фавориткой. Ставки на ее победу букмекеры принимают с коэффициентом - 1,19. Тогда как шансы британки оценивают в 4,70.

В паре Костюк - Радукану - небольшое преимущество отдают представительнице Великобритании. На ее победу дают - 1,85, на успех украинки - 1,95.

Турнир Mutua Madrid Open - WTA 1000 начался 22 апреля и продлится до 4 мая. Его призовой фонд составляет 8 963 700 долларов США. Действующей чемпионкой является Ига Свёнтек из Польши.