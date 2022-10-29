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Зеленский высказался о позиции Китая по войне в Украине

Фото: Владимир Заленский ожидает более четкой позиции Китая по поводу войны в Украине (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский выразил желание, чтобы позиция Китая была более четкой по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Я бы хотел, чтобы позиция Китая была более четкой по поддержке Украины. Я бы не хотел, чтобы такое государство пустилось в поддержку и защиту российского агрессивного режима. Вот единственное мое желание", - заявил Зеленский.

По словам президента, единственное его желание, чтобы Китай, их общество и государство в целом, поддержало Украину. Есть история глубоких экономических отношений - наибольший товарооборот до войны был между Украиной и Китаем. Эти отношения должны сохраняться, особенно сейчас, считает Зеленский.

Также глава государства ответил, что думает о третьем сроке Си Цзиньпина: "Я думаю, что я бы так не смог, если честно. Это очень долго".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.

Также в Министерстве обороны Китая отчитались о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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Владимир ЗеленскийКитайСи Цзиньпинь