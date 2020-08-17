"Я готова стати національним лідером": Тіхановська записала нове відеозвернення

Головний опонент чинної влади Білорусі Світлана Тіхановська заявила про готовність стати національним лідером. Вона заявила, що не хотіла бути політиком, але "доля розпорядилася так".

Про це вона заявила у відеозверненні.

Тіхановська звернулася до білорусів.

"Я захоплююся вашою мужністю, вашої самоорганізацією, тим, які ви всі сильні і світлі. Ви віддали мені свої голоса і я це дуже ціную", - сказала вона.

Тіхановська заявила, що готова стати лідером, щоб країна увійшла в нормальний ритм.

"Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів", - заявили Тіхановську.

Нагадаємо, її прес-секретар говорила, що Тіхановська має намір оголосити себе переможницею президентських виборів.

Відзначимо, штаб Тіхановської почав формувати раду з передачі влади.