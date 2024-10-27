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"Я готова ожидать от Путина всего". Глава МИД Финляндии высказалась о поддержке Украины

Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Финляндии призвали больше помагать Украине в войне. В министерстве считают, что глава Кремля Владимир Путин понимает только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

"Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу", - сказала она.

По словам Валтонен, основной упор  на данный момент Кремль делает на распространение дезинформации для снижения уровня поддержки Украины.

"Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины", - уточнила она.

По мнению министра, на данный момент главными мишенями для РФ в рамках гибридной войны с Западом являются Германия и Франция.

Кроме того, как считает глава МИД Финляндии, в будущем странам ЕС нужно будет тратить на оборону больше, чем членам НАТО с целью в два процента от ВВП.

Отношения Финляндии и РФ

Еще в июне сообщалось, что Финляндия решила заморозить отношения с РФ, пока идет война в Украине.

В частности, в новом докладе о внешней политике говорилось, что нельзя исключать угрозу расширения военных действий России за пределы Украины. Финляндия и ЕС должны быть готовы к этому.

Исходя из этого, недавно Финляндия окончательно закрыла временные пункты пропуска "Инари" и "Парикалла" на границе с Россией. Они не работали с 2022 года.

В свою очередь, как сообщало издание Reuters, Россия усиливает враждебную активность в Финляндии. Так, РФ проводит широкомасштабные операции влияния против Финляндии и других стран Европы.

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