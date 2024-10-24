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Не работали с 2022 года. Финляндия навсегда закрыла два пункта пропуска с РФ

Четверг 24 октября 2024 19:15
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Не работали с 2022 года. Финляндия навсегда закрыла два пункта пропуска с РФ Фото: Финляндия навсегда закрыла два пункта пропуска с РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Финляндия окончательно закрыла временные пункты пропуска "Инари" и "Парикалла" на границе с Россией. Они не работали с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, в Финляндии решили окончательно закрыть эти пункты. Ведь движение из-за "Инари" остановили еще 1 ноября 2021 года, а из-за "Парикали" 19 апреля 2022 года. Сейчас там идет демонтаж отметок.

"Решение никоим образом не изменяет сложившуюся ситуацию и не влияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", - заявил заместитель руководителя пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен.

Напомним, пункт "Инари" находится в Северной Карелии, а "Париккала" - в Южной Карелии.

Мигранты на границе Финляндии и РФ

Минолог года Финляндия столкнулась с резким увеличением числа мигрантов на своей границе с Россией. Из-за там решили закрыть границу, а затем продлили запрет на работу пограничных пунктов пропуска до дальнейшего распоряжения.

Впоследствии СМИ писали, что за наплывом мигрантов стояли российские силовые структуры.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, Финляндия может снова открыть границу с Россией при условии принятия закона об ограничении пограничного режима.

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