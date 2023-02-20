Xiaomi представил новую версию ноутбука Redmi Book Pro

Что касается других спецификаций, то они остались прежними. Ноутбук оснащён 15.6-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 3.2K, частотой обновления изображения 90 Гц и максимальной яркостью 400 кд/кв.м, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200, 512 ГБ памяти SSD PCIe.

Устройство также имеет батарею на 72 Вт, обеспечивающую до 12.5 часов автономности, клавиатуру с подсветкой, порт USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, видеовыход HDMI 2.0.

Весит ноутбук 1.8 кг, а его толщина составляет 14.9 мм. Новая версия Redmi Book Pro 2022 Enhanced Edition оценивается только в 700 долларов.