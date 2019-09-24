Xiaomi представила новий флагман з підтримкою 5G

Новий смартфон від Xiaomi (itc.ua)

Xiaomi Mi 9 Pro 5G виглядає як попередник, але має кращі характеристики

У вівторок, 24 вересня китайська компанія Xiaomi в Шанхаї представила новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 Pro з підтримкою мобільного мережі п'ятого покоління (5G). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на itc.ua.

Зовні новий Xiaomi Mi 9 Pro 5G виглядає як попередній Xiaomi Mi 9, який вийшов на початку року, а всі зміни зосереджені всередині корпусу:

Змінився процесор. Замість Snapdragon 855 тут використовується Snapdragon 855+. Також в Xiaomi Mi 9 Pro 5G застосовується покращена система рідинного охолодження з тепловою трубкою для стабільної роботи під максимальним навантаженням без зниження продуктивності протягом довгого часу. В AnTuTu результат нового флагмана від Xiaomi становить понад 480 тисячі балів.

Змінилися конфігурації і обсяги пам'яті. Якщо базовий Xiaomi Mi 9 в Китаї має 6 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті і 128ГБ флеш-пам'яті, то у Mi 9 Pro 5G мінімум 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ флеш-пам'яті. Така версія оцінена в $520. Є у Mi 9 Pro 5G ще три конфігурації пам'яті: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ і 12/512 ГБ. Ціни в тому ж порядку складають $534, $577 і $605. Тобто, надбавка до ціни порівняно з Xiaomi Mi 9 вельми скромна.

Ємність акумулятора збільшена з 3300 до 4000 мА·ч, є підтримка потрійний швидкої зарядки. Пікова потужність провідної заявлена рівною 40 Вт (відповідне ЗУ входить в комплект) - на повну зарядку акумулятора смартфона буде йти 48 хвилин.

Ще одна відмінність Mi 9 Pro 5G прямо відображено в назві — модем 5G для роботи в мережах п'ятого покоління, а в корпусі новинки знаходиться цілих сім антен для стабільної зв'язку.

У смартфоні також є модуль NFC, який крім стандартної оплати проїзду та розрахунків в магазинах можна буде використовувати в якості ключа для автомобіля.

Фото: варіанти кольорів нового флагмана від Xiaomi (itc.ua)

Крім того, на презентації Xiaomi також представила нові бездротові зарядні станції і портативний акумулятор на 20 000 мА·год потужністю 50 Вт.

В іншому відмінностей від звичайного Mi 9 немає. Mi 9 Pro 5G зберіг екран з каплевидним вирізом під фронтальну камеру.Технічно частини камер теж ніяких змін немає: потрійна основна з модулями дозволом 48 Мп, 16 Мп і 12 Мп. Але Xiaomi обіцяє, що Mi 9 Pro 5G буде знімати краще завдяки програмним доопрацюванням.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G працює під управлінням новітньої оболонки MIUI 11 на базі ОС Android 9 Pie. Смартфон пропонується в двох кольорах: Dream White і Titanium Black. Оформити попереднє замовлення на Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китаї можна вже сьогодні, а реальні продажі стартують 27 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося перше офіційне зображення бюджетного камерофона Realme XT в кольорі Silver Wing White, який буде володіти камерою в 64 мегапікселя і коштувати 250 доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Huawei презентувала нові флагмани флагмани без сервісів Google. Вони не матимуть доступу до сервісів Google, включаючи магазин додатків Google Play, YouTube, Google maps і т.д. Програми можна буде завантажувати з альтернативного магазину AppGallery