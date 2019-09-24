ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Xiaomi представила новий флагман з підтримкою 5G

Новини » Hi-tech    24.09.2019 - 15:09
Xiaomi представила новий флагман з підтримкою 5G
Новий смартфон від Xiaomi (itc.ua)

Xiaomi Mi 9 Pro 5G виглядає як попередник, але має кращі характеристики

У вівторок, 24 вересня китайська компанія Xiaomi в Шанхаї представила новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 9 Pro з підтримкою мобільного мережі п'ятого покоління (5G). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на itc.ua.

Зовні новий Xiaomi Mi 9 Pro 5G виглядає як попередній Xiaomi Mi 9, який вийшов на початку року, а всі зміни зосереджені всередині корпусу:

  • Змінився процесор. Замість Snapdragon 855 тут використовується Snapdragon 855+. Також в Xiaomi Mi 9 Pro 5G застосовується покращена система рідинного охолодження з тепловою трубкою для стабільної роботи під максимальним навантаженням без зниження продуктивності протягом довгого часу. В AnTuTu результат нового флагмана від Xiaomi становить понад 480 тисячі балів.
  • Змінилися конфігурації і обсяги пам'яті. Якщо базовий Xiaomi Mi 9 в Китаї має 6 ГБ ОПЕРАТИВНОЇ пам'яті і 128ГБ флеш-пам'яті, то у Mi 9 Pro 5G мінімум 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ флеш-пам'яті. Така версія оцінена в $520. Є у Mi 9 Pro 5G ще три конфігурації пам'яті: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ і 12/512 ГБ. Ціни в тому ж порядку складають $534, $577 і $605. Тобто, надбавка до ціни порівняно з Xiaomi Mi 9 вельми скромна.
  • Ємність акумулятора збільшена з 3300 до 4000 мА·ч, є підтримка потрійний швидкої зарядки. Пікова потужність провідної заявлена рівною 40 Вт (відповідне ЗУ входить в комплект) - на повну зарядку акумулятора смартфона буде йти 48 хвилин.

Ще одна відмінність Mi 9 Pro 5G прямо відображено в назві — модем 5G для роботи в мережах п'ятого покоління, а в корпусі новинки знаходиться цілих сім антен для стабільної зв'язку.

У смартфоні також є модуль NFC, який крім стандартної оплати проїзду та розрахунків в магазинах можна буде використовувати в якості ключа для автомобіля.

Фото: варіанти кольорів нового флагмана від Xiaomi (itc.ua)

Крім того, на презентації Xiaomi також представила нові бездротові зарядні станції і портативний акумулятор на 20 000 мА·год потужністю 50 Вт.

В іншому відмінностей від звичайного Mi 9 немає. Mi 9 Pro 5G зберіг екран з каплевидним вирізом під фронтальну камеру.Технічно частини камер теж ніяких змін немає: потрійна основна з модулями дозволом 48 Мп, 16 Мп і 12 Мп. Але Xiaomi обіцяє, що Mi 9 Pro 5G буде знімати краще завдяки програмним доопрацюванням.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G працює під управлінням новітньої оболонки MIUI 11 на базі ОС Android 9 Pie. Смартфон пропонується в двох кольорах: Dream White і Titanium Black. Оформити попереднє замовлення на Xiaomi Mi 9 Pro 5G в Китаї можна вже сьогодні, а реальні продажі стартують 27 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося перше офіційне зображення бюджетного камерофона Realme XT в кольорі Silver Wing White, який буде володіти камерою в 64 мегапікселя і коштувати 250 доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Huawei презентувала нові флагмани флагмани без сервісів Google. Вони не матимуть доступу до сервісів Google, включаючи магазин додатків Google Play, YouTube, Google maps і т.д. Програми можна буде завантажувати з альтернативного магазину AppGallery

Xiaomi запустив власний сервіс мобільних платежів Xiaomi офіційно виходить на ринок України за підтримки мережі "Алло"
Новини України Xiaomi
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся