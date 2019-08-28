З'явилося фото першого смартфона з 64-мегапіксельною камерою

Фото: Realme XT (itc.ua)

У мережі з'явилося перше офіційне зображення конкурента Xiaomi

У мережі з'явилося перше офіційне зображення бюджетного камерофона Realme XT в кольорі Silver Wing White. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на itc.ua.

Смартфон повинен стати конкурентом для Xiaomi Redmi Note 8 Pro, який оснащений схожими характеристиками і коштуватиме близько 250 доларів.

Повідомляється, що прийдешня новинка суббренду Oppo оснащена 64-мегапіксельною чотиримодульною камерою. На відміну від смартфона від Xiaomi, у Realme XT модулі основної камери збудовані вертикально (у ряд) у лівому верхньому кутку. У головному 64-мегапиксельном модулі на сенсорі Samsung ISOCELL Bright GW1 використовується об'єктив з діафрагмою F/1,8.

Допоміжна ширококутна камера характеризується роздільною здатністю 8 Мп, кутом огляду 119° і діафрагмою F/2,25. Також є ще одна камера для портретної зйомки і камера для макрозйомки. Обидві однакової роздільної здатності - 2 Мп. Фронтальна камера Realme XT має 16 Мп.

Відзначимо, що в основній камері Redmi Note 8 Pro також використовується модуль з роздільною здатністю 64 Мп.

За попередніми даними, Realme XT отримає екран AMOLED з діагоналлю 6,4 або 6,5 дюйма роздільною здатністю FullHD+, SoC Snapdragon 712, 4, 6 або 8 ГБ ОЗУ типу LPDDR4X, 64 або 128 ГБ флеш-пам'яті UFS2.1 і акумулятор 4000 мА/год. з підтримкою швидкої зарядки VOOC 3.0 (від 0 до 100% за 80 хвилин). Офіційна прем'єра Realme XT очікується у вересні цього року.

Скільки доведеться викласти за Realme XT, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше компанія Huawei представила свій новий флагман. Очікувалося, що він стане найкомпактнішим у 2019 році, але смартфон отримав екран на 0,7 дюйма більше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Apple виправила уразливість в своїй операційній системі. У попередній версії iOS 12.4 хакери могли вкрасти особисті дані користувачів, але з оновленням це було виправлено.