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Крейчикова переиграла Пегулу в битве неудачников старта WTA Finals-2024

Эр-Рияд, Вторник 05 ноября 2024 16:33
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Крейчикова переиграла Пегулу в битве неудачников старта WTA Finals-2024 Фото: Барбора Крейчикова одержала первую победу в Эр-Рияде (sport.cz)
Автор: Антон Федорцив

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила американку Джессику Пегулу во 2-м туре группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA Finals Riyadh, "оранжевая" группа

Пегула – Крейчикова – 0:2 (3:6, 3:6)

Первый сет соперницы начали на равных, сосредоточившись на своих подачах. Седьмой гейм стал стартом решающей пары. Крейчикова приступила к отрезку с четырех пунктов подряд. С двумя брейками чешка закрыла партию в свою пользу за 33 минуты.

На этом багаже Крейчикова успешно начал и второй сет. Впрочем, в третьем гейме Пегула огрызнулась обратным брейком на проигранную в предварительном подаче. Однако чешская теннисистка сразу же оформила второй брейк. Дальше ей было достаточно хорошо отыграть на своих подачах.

С этой задачей Крейчикова справилась. В девятом гейме она вышла подавать на поединок и со второй попытки реализовала матчбол. В третьем туре 28-летняя чешка встретится с еще одной представительницей США Кори Гауфф (7 ноября). Для выхода в полуфинал Крейчикова обязана побеждать.

Пегула потеряла шансы на выход из группы. Два поражения на старте превратили матч американской теннисистки против польки Иги Свентек в формальность. Ранее Пегула уступила Гауффу (2:6, 3:6).

К слову, ранее Рыбакина досрочно не вышла из группы на WTA Finals-2024.

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