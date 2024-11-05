Крейчикова переиграла Пегулу в битве неудачников старта WTA Finals-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA Finals Riyadh, "оранжевая" группа

Пегула – Крейчикова – 0:2 (3:6, 3:6)

Первый сет соперницы начали на равных, сосредоточившись на своих подачах. Седьмой гейм стал стартом решающей пары. Крейчикова приступила к отрезку с четырех пунктов подряд. С двумя брейками чешка закрыла партию в свою пользу за 33 минуты.

На этом багаже Крейчикова успешно начал и второй сет. Впрочем, в третьем гейме Пегула огрызнулась обратным брейком на проигранную в предварительном подаче. Однако чешская теннисистка сразу же оформила второй брейк. Дальше ей было достаточно хорошо отыграть на своих подачах.

С этой задачей Крейчикова справилась. В девятом гейме она вышла подавать на поединок и со второй попытки реализовала матчбол. В третьем туре 28-летняя чешка встретится с еще одной представительницей США Кори Гауфф (7 ноября). Для выхода в полуфинал Крейчикова обязана побеждать.

Пегула потеряла шансы на выход из группы. Два поражения на старте превратили матч американской теннисистки против польки Иги Свентек в формальность. Ранее Пегула уступила Гауффу (2:6, 3:6).