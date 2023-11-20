WP стало известно, какое оружие США смогут направлять Украине несмотря на проблемы с финансированием

Представители Пентагона заявили, что сейчас они "дозируют" помощь Украине, поскольку запас доступных средств истощается. Киев также полагается на помощь США в своем государственном бюджете в дополнение к поставкам оружия и другой военной поддержки.

Несмотря на растущие проблемы, официальные лица, прибывшие в Киев вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином, рассказали о возможностях военной поддержки Украины.

По их мнению, Вашингтон сможет продолжать отправлять помощь, в частности оружие большей дальности и артиллерийские боеприпасы, которые стали краеугольным камнем военной стратегии Украины, "по крайней мере в течение некоторого времени".

Чиновники Пентагона также во время своего визита в Киев надеются узнать больше от украинских лидеров о том, как будет развиваться их стратегия войны против России накануне зимы.

Визит главы Пентагона в Украину.

Глава Минобороны США 20 ноября приехал в Украину в преддверии нового заседания в формате "Рамштайн".

В Пентагоне сообщили, что Остин во время визита в Киев проведет переговоры на высоком уровне с украинским руководством. В частности, он намерен обсудить партнерство между странами и военную помощь ВСУ.

Также в Киев с рабочим визитом приехал не только министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, но и командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.