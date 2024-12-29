WP узнало, с чем связаны заявления Трампа о Канаде, Гренландии и Панамском канале

Издание отмечает, что предпрезидентская тактика Трампа в отношении Гренландии, Панамского канала и ближайших соседей США вряд ли приведет к масштабным изменениям. В частности, канадцы и их политические лидеры вряд ли окажутся восприимчивыми к роспуску своей страны, а американские законодатели не выразили широкой готовности принять Канаду в качестве нового государства.

Далее WP пишет, что для Трампа тренировка его имперских инстинктов на некоторых из ближайших партнеров США продвигает версию той же самой разрозненной внешней политики, которую он проводил во время своего первого срока. Тогда он стремился насильно продвигать американские интересы на мировой арене, мало заботясь о границах и деликатных международных отношениях.

Команда Трампа настаивает, что его недавние комментарии являются частью более широкой стратегии.

"Мировые лидеры собираются за столом переговоров, потому что президент Трамп уже выполняет свое обещание "Сделать Америку снова сильной". Когда он официально вступит в должность, иностранные государства дважды подумают, прежде чем обворовывать нашу страну. Америку снова будут уважать, и весь мир станет безопаснее", - заявила пресс-секретарь переходного периода Трампа Анна Келли.

Также по словам представителя переходного периода, всеобъемлющая миссия противоречия России и Китаю "является связующей нитью, которая связывает воедино" комментарии новоизбранного президента США о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме.

"Это не просто небрежность, во всем этом есть целостная соединительная ткань. Трамп знает, за какие рычаги тянуть и какие есть ограждения, и он находится в положении власти, чтобы использовать эти рычаги", - сказал чиновник.

Кроме того, WP добавило, что в этом месяце канадские чиновники объявили о плане увеличения расходов на безопасность границ и использования кинологических команд и искусственного интеллекта для перехвата нелегальных наркотиков. Переходная команда указала на это объявление, как на ранний признак успеха стратегии Трампа.