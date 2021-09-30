World Athletics та МОК почали розслідувати інцидент з Тімановською на ОІ-2020

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) та Міжнародний олімпійський комітет почали розслідування інциденту з білоруською спортсменкою Христиною Тімановською, який стався на Олімпіаді в Токіо. Білоруські чиновники хотіли силою повернути її в Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

"МОК та Міжнародна федерація легкої атлетики спільно домовилися продовжити розслідування та відкрити офіційну процедуру щодо двох білоруських тренерів", - заявили в World Athletics.

Як відомо, 1 серпня білоруська спортсменка Тімановська заявила, що її силою доставили до аеропорту Токіо та хочуть повернути в Мінськ. Це сталося після того, як вона публічно розкритикувала білоруських спортивних чиновників.

Врешті-решт Тімановській вдалося втекти до Польщі, де вона отримала гуманітарну візу. Після цього інциденту двох білоруських тренерів було відсторонено від Олімпійських ігор.