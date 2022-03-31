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WizzAir відновив продаж квитків з Росії

Фото: WizzAir відновив продаж квитків з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Угорський лоукостер WizzAir відновив продаж квитки з Росії. Згідно сайту, вже доступні авіаквитки на червень і на жовтень з Москви за кількома напрямками.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на сайті авіакомпанії вже можна придбати квитки в Будапешт і Дебрецен на червень цього року, а також в Абу Дабі на жовтень цього року.

Зазначимо, що наприкінці лютого WizzAir заявив, що призупиняє польоти з Росії.

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Wizz AirРосійська Федерація